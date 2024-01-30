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Российский военный рассказал об огневых заслонах для защиты пехоты у Клещеевки

Мотострелки создают у Клещеевки огневые заслоны против ВСУ для движения пехоты

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Станислав Красильников/РИА Новости

Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии группировки «Юг» российских войск создают огневые заслоны для движения пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции Вооруженных сил Украины на расстоянии до шести километров. Об этом командир бронегруппы с позывном «Баркас» рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, мотострелки непрерывно наблюдают за позициями украинских войск, в случае обнаружения цели БМП-3 направляются на огневую точку, они не позволяют ВСУ передвигаться, производить ротацию и подвоз боеприпасов.

Благодаря огневому заслону российская пехота может достигать более выгодных позиций, обновлять состав подразделений и получать тактическое преимущество. Командир добавил, что одна из задач — отрезать первую и вторую линии ВСУ от их тыловых позиций, а также не прекращать держать противника в напряжении.

«Если мы осуществили пристрелку и уже начинаем поражать цель, то шансы уйти с этой позиции у противника стремятся к нулю... БМП-3 позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до шести километров», — рассказал «Баркас».

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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