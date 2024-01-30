ВСУ массово атаковали дронами регионы РФ

В ночь на 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить массовую террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе или перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 штук), Белгородской (пять штук) и Брянской (три штуки) областями. Также по одному дрону сбили над Калужской и Тульской областями.

Кроме того, украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. В этот же день под обстрел попал Калининский район Донецка, где пострадали несколько человек.

Незадолго до этого, 28 января, украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР.