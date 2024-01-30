На Украине рассказали о тайном замысле «отставки» Залужного

Слухи о возможной отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут исходить от самого Залужного или от его сторонников, с целью сыграть на опережение, лишив президента Украины Владимира Зеленского такой возможности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание отмечает, глава Украины мог действительно решить уволить главкома ВСУ, о чем могли узнать сторонники Залужного.

«Об этом могла узнать условная «группа поддержки» главнокомандующего и решить сыграть «на упреждение» — обнародовать эту информацию еще до того, как Зеленский подпишет или опубликует соответствующий указ», — отмечают авторы статьи.

Целью этого «вброса» могла стать организация давления общественности на президента Украины при содействии западных государств для того, чтобы лишить его возможности отправить в отставку главкома украинской армии до официального заявления и подписания указа.

Кроме того, авторы публикации придерживаются еще одной версии. По их мнению, возможное увольнение Залужного может быть заведомым «фейком», но и эта акция, считают они, может быть целью того, чтобы заставить украинского главкома публично опровергнуть такой шаг, лишив таким образом самого себя этой возможности, если предположить, что похожие планы вынашивались.

«Это может затруднить отставку Залужного, если она действительно готовилась», — предполагают обозреватели.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Ранее биограф Зеленского рассказал о его конфликте с Залужным.