США допустили более мощный ответ на атаку своей базы в Иордании

Реакция Белого дома на атаку беспилотными летательными аппаратами по военной базе США в Иордании может быть мощнее, чем предыдущие ответные атаки в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

При этом CNN отмечает, что министерство обороны США и Белый дом пытаются сохранить свои планы в тайне.

Телеканал уточняет, что на президента Соединенных Штатов Джо Байдена оказывается «возрастающее давление» после атак базы в Иордании. По данным CNN, некоторые республиканцы призвали к прямому ответному удару США в сторону Ирана.

Источники указывают, что администрация Байдена рассматривает нанесение ударов по группировкам иранских боевиков в Сирии и Ираке. В качестве еще одного варианта нанести удар рассматривается «наступательная кибератака». При этом, подчеркивает телеканал, за последние месяцы Соединенные Штаты не один раз атаковали склады оружия представителей иранских группировок в Иране и Сирии, но «это не смогло остановить боевиков».

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что США ответят на атаку своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.