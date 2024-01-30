Размер текста
А
А
А

В Брянской области уничтожен беспилотник

Губернатор Богомаз заявил, что над Брянской областью уничтожен беспилотник

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над территорией Трубчевского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Никаких пострадавших или разрушений не было зафиксировано. Богомаз выразил благодарность силам ПВО министерства обороны РФ за предотвращение еще одной атаки со стороны Киева.

В понедельник вечером он также сообщал о том, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом, и пострадавших не было.

Позднее Минобороны РФ подтвердило факт атаки беспилотника на Белгородскую область около 21:50 мск и его уничтожение средствами ПВО.

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ ударить по Белгородской области.

29 января произошел обстрел Калининского района Донецка.

До этого мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике в результате обстрела ВСУ.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами