В Брянской области уничтожен беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над территорией Трубчевского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Никаких пострадавших или разрушений не было зафиксировано. Богомаз выразил благодарность силам ПВО министерства обороны РФ за предотвращение еще одной атаки со стороны Киева.

В понедельник вечером он также сообщал о том, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Жуковским районом, и пострадавших не было.

Позднее Минобороны РФ подтвердило факт атаки беспилотника на Белгородскую область около 21:50 мск и его уничтожение средствами ПВО.

Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке ВСУ ударить по Белгородской области.

29 января произошел обстрел Калининского района Донецка.

До этого мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике в результате обстрела ВСУ.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».