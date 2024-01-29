Минобороны Украины выпустило короткое заявление после сообщений об отставке Залужного

Министерство обороны Украины после заявлений ряда чиновников и журналистов о том, что президент страны Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного выпустило заявление, что «это неправда». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда», — говорится в публикации.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что президент страны Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного.

Спустя некоторое время журналист Роман Цимбалюк (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

До этого политолог Дмитрий Журавлев заявил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.