Размер текста
А
А
А

Британский аналитик заявил о подрыве ВС России артиллерийских расчетов ВСУ

Аналитик Меркурис: армия России подрывает артиллерийские расчеты ВСУ в зоне СВО

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подрывают артиллерийские расчеты армии Украины в зоне специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Стратегия заключается в том, чтобы заставить ВСУ гадать об истинных планах российских военных», — высказался он.

Согласно данным аналитика, Российская армия продолжает выбивать артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины и провоцировать масштабные потери живой силы оппонента.

Накануне Меркурис сообщал, что ВС России благодаря активной обороне ликвидируют больше 1000 украинских военнослужащих в день.

По информации Меркуриса, удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили ВСУ поспешно отступать под Харьковом.

Ранее в Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами