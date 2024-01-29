Британский аналитик заявил о подрыве ВС России артиллерийских расчетов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России подрывают артиллерийские расчеты армии Украины в зоне специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Стратегия заключается в том, чтобы заставить ВСУ гадать об истинных планах российских военных», — высказался он.

Согласно данным аналитика, Российская армия продолжает выбивать артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины и провоцировать масштабные потери живой силы оппонента.

Накануне Меркурис сообщал, что ВС России благодаря активной обороне ликвидируют больше 1000 украинских военнослужащих в день.

По информации Меркуриса, удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили ВСУ поспешно отступать под Харьковом.

Ранее в Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России.