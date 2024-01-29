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В Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Гладков: система ПВО сбила воздушные цели в Белгородской области

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько целей на подлете к поселку Горьковский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков подчеркнул, что после произошедшего наблюдаются повреждения. В поселке Хотмыжск выбито окно в одном из частных домов, посечены машина и забор.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка.

Ранее губернатор региона заявил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала женщина.

В результате обстрела повреждения получили два частных дома. Там выбило стекла, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Гладков отметил, что аварийные бригады уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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