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США не смогли отразить атаку беспилотника на Ближнем Востоке

Американские военные не смогли отразить атаку БПЛА на базу на Ближнем Востоке

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Американские военные не отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, так как приняли его за свой беспилотник. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

В публикации отмечается, что нападение беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Издание подчеркивает, что из-за этого военные замешкались, поскольку не могли понять, является ли приближающийся беспилотник дружественным или вражеским.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пообещал, что Соединенные Штаты ответят на атаку своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.

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