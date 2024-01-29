Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров начал тренироваться перед отправкой на СВО

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров рассказал о первом дне подготовки к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его слова передает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Первый зампред правительства Забайкалья приступил к тренировками в Российском университете спецназа. Он положительно оценил условия подготовки и высокий профессионализмом инструкторов.

По словам Дудаева, мужчина проходит огневую подготовку под шефством опытных тренеров, имеющих боевой опыт в зоне СВО.

«Я для себя осознал, что принял правильное решение», — подчеркнул Мирхайдаров.

В качестве одной из причин, по которым он решил прибыть в Чечню, политик назвал желание служить в спецназе «Ахмат».

Незадолго до этого Мирхайдаров принял решение отправиться в зону спецоперации добровольцем.

Ранее Путин приравнял добровольцев Донбасса к участникам СВО.