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Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров начал тренироваться перед отправкой на СВО

Первый зампред правительства Забайкалья вступил в войска спецназа «Ахмат»

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Правительство Забайкальского края

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров рассказал о первом дне подготовки к отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его слова передает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Первый зампред правительства Забайкалья приступил к тренировками в Российском университете спецназа. Он положительно оценил условия подготовки и высокий профессионализмом инструкторов.

По словам Дудаева, мужчина проходит огневую подготовку под шефством опытных тренеров, имеющих боевой опыт в зоне СВО.

«Я для себя осознал, что принял правильное решение», — подчеркнул Мирхайдаров.

В качестве одной из причин, по которым он решил прибыть в Чечню, политик назвал желание служить в спецназе «Ахмат».

Незадолго до этого Мирхайдаров принял решение отправиться в зону спецоперации добровольцем.

Ранее Путин приравнял добровольцев Донбасса к участникам СВО.

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