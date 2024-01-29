Размер текста
А
А
А

В Ярославле обезвредили взрывное устройство на сбитом беспилотнике

Евраев: взрывное устройство на сбитом в Ярославле беспилотнике обезврежено

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Сотрудники спецслужб обезвредили боевую часть летательного аппарата, сбитого в Ярославле. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», – говорится в посте политика.

Он отметил, что угроза безопасности топливо-энергетического комплекса, возле которого был сбит БПЛА, ликвидирована. Завод работает в штатном режиме, подчеркнул Евраев.

Также он поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за четкую и скоординированную работу.

29 января на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошел пожар.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили 34 дрона ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами