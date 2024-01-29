В Ярославле обезвредили взрывное устройство на сбитом беспилотнике

Сотрудники спецслужб обезвредили боевую часть летательного аппарата, сбитого в Ярославле. Об этом заявил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», – говорится в посте политика.

Он отметил, что угроза безопасности топливо-энергетического комплекса, возле которого был сбит БПЛА, ликвидирована. Завод работает в штатном режиме, подчеркнул Евраев.

Также он поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за четкую и скоординированную работу.

29 января на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки беспилотника самолетного типа произошел пожар.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили 34 дрона ВСУ.