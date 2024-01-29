В РАН оценили вероятность наземной операции коалиции против хуситов

Удары по военным структурам хуситов со стороны американской коалиции будут нарастать, однако о наземной операции пока говорить рано. Таким мнением поделился с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам аналитика, США и их союзники не решатся на наступательную операцию из-за риска высоких потерь со стороны коалиции.

«О наземной операции против хуситов на территории Йемена, на мой взгляд, говорить пока не приходится. Это сложная операция, у йеменских хуситов достаточно сил для ее отражения», – пояснил Долгов.

Он отметил, что удары по позициям хуситов, которые координировала Саудовская Аравия, не привели к серьезным результатам. Поэтому надеяться и на то, что американская коалиция нанесет урон военной структуре движения, не приходится, подчеркнул научный сотрудник.

Долгов отметил, что позиции шиитской группировки находятся в тех районах, которые до конца неизвестны США.

29 января хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

Ранее на Западе заявили, что стратегия США в Красном море терпит неудачу.