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В РАН оценили вероятность наземной операции коалиции против хуситов

Арабист Долгов: о наземной операции против хуситов Йемена говорить не приходится

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Fawaz Salman/Reuters

Удары по военным структурам хуситов со стороны американской коалиции будут нарастать, однако о наземной операции пока говорить рано. Таким мнением поделился с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам аналитика, США и их союзники не решатся на наступательную операцию из-за риска высоких потерь со стороны коалиции.

«О наземной операции против хуситов на территории Йемена, на мой взгляд, говорить пока не приходится. Это сложная операция, у йеменских хуситов достаточно сил для ее отражения», – пояснил Долгов.

Он отметил, что удары по позициям хуситов, которые координировала Саудовская Аравия, не привели к серьезным результатам. Поэтому надеяться и на то, что американская коалиция нанесет урон военной структуре движения, не приходится, подчеркнул научный сотрудник.

Долгов отметил, что позиции шиитской группировки находятся в тех районах, которые до конца неизвестны США.

29 января хуситы заявили об атаке на корабль США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

Ранее на Западе заявили, что стратегия США в Красном море терпит неудачу.

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Удары США по хуситам
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