В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у женщины зафиксировали порезы от стекла на лице и руках. Ей сразу на месте оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась, отметил Гладков.

Как добавили «Известия», в результате обстрела повреждения получили два частных дома. Там выбило стекла, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Гладков отметил, что аварийные бригады уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Накануне во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны в селе Колотиловка.

Ранее отставной генерал рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.