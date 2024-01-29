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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ села Мокрая Орловка

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у женщины зафиксировали порезы от стекла на лице и руках. Ей сразу на месте оказали необходимую помощь, госпитализация не понадобилась, отметил Гладков.

Как добавили «Известия», в результате обстрела повреждения получили два частных дома. Там выбило стекла, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Гладков отметил, что аварийные бригады уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Накануне во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны в селе Колотиловка.

Ранее отставной генерал рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.

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