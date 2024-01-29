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В США рассказали о бессилии БМП Bradley в столкновениях с Россией

MWM: БМП Bradley оказались бессильны в столкновениях с армией России

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Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

Боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США, которые были переданы вооруженным силам Украины (ВСУ), оказались бессильны противопоставить что-либо армии России. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как пишут авторы статьи, проблемы в зоне СВО у Bradley возникли из-за растущего дефицита боеприпасов и ограниченных боевых способностей техники, в частности — недостаточной броневой защиты.

Отмечается также, что ВС РФ уже успели уничтожить значительную часть этих боевых машин, а ВСУ добавили повода для негативных публикаций в СМИ, когда нанесли на некоторые Bradley нацистскую символику.

До этого экипажи ВСУ раскритиковали БМП Bradley, пожаловавшись на то, что машины плохо работают в условиях зимы. Уточнялось также, что из США часто приходят старые единицы техники в плохом состоянии.

Ранее американский корреспондент заявил об острой нехватке боеприпасов у ВСУ.

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