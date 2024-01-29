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В Ростове сообщили об отражении налета беспилотника

Губернатор Голубев: средства РЭБ нейтрализовали БПЛА в Ростовской области

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», — пишет Голубев.

Губернатор добавил, что в зимнее время года этот объект находится на консервации и не работает. В связи с этим пострадавших в результате налета нет.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле после атаки украинского беспилотника самолетного типа произошло возгорание.

Небольшой пожар в результате падения БПЛА потушили работники завода своими силами. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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