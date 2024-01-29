Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в Вооруженных силах Украины служат до 880 тысяч человек, при этом Зеленский отметил, что это «миллионная» армия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу», — утверждает.

До этого глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в военкоматах регионов страны выявлены многочисленные нарушения.

При предыдущем министре обороны Алексее Резникове в украинских ТЦК также были обнаружены массовые нарушения — в первую очередь в связи с коррупцией. Сотрудники военкоматов за денежное вознаграждение позволяли подлежащим мобилизации гражданам либо получать бронь, либо отсрочку от призыва, либо незаконные разрешения на выезд за границу.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.