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Шойгу посетил НИИ Минобороны в Подмосковье

Шойгу проверил модернизацию экспериментальной базы НИИ Минобороны в Подмосковье

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Подмосковье и проверил модернизацию экспериментальной базы оборонных НИИ. Об этом говорится в публикации министерства обороны.

Сообщение было сделано после визита Шойгу на базу НИИ Западного военного округа.

По данным Минобороны, улучшенная экспериментальная база института позволила кратно увеличить «количество образцов вооружения и военно-специальной техники, прошедших испытания». По словам главы 12-го ГУМО РФ, генерал-лейтенанта Игоря Колесникова, проведенная в рамках госпрограммы вооружения модернизация экспериментально-испытательной базы института позволит максимально приблизить условия испытаний к взрывным экспериментам в реальных условиях.

Отдельно был отмечен ход работ по усовершенствованию биологической защиты. В этих целях будут построены две новые лаборатории.

До этого Шойгу рассказал, что Россия в разы нарастила производство вооружения.

Ранее Шойгу заявил о необходимости подготовить ВПК к росту численности ВС РФ.

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