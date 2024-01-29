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Марочко заявил, что в Харьковской области обесточивают районы для эвакуации людей

Марочко: власти Харьковской области обесточивают районы для проведения эвакуации

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В районах Харьковской области отключают электроэнергию, чтобы принудительно эвакуировать население. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать свое жилье», — сказал Марочко.

По его словам, отключение электроэнергии в населенных пунктах также позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где есть ее дефицит.

26 января «Укрэнерго» сообщало, что в Харьковской области после взрывов оказались без света 16,5 тыс. человек. По данным компании, в регионе повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Всего на Украине были обесточены из-за непогоды и боевых действий 358 населенных пунктов.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.

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