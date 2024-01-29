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Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью

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Утром 29 января средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, сбитое устройство оказалось беспилотником самолетного типа. Инцидент назвали попыткой украинской стороны совершить террористическую атаку.

Накануне рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Колотиловка Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

Ранее отставной генерал рассказал о планах атаковать территорию России миллионами дронов.

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