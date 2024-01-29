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На Украине могут ввести базовую военную службу

Депутат Чернев: Украина может ввести базовую военную службу для людей до 25 лет

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Gleb Garanich/Reuters

На Украине могут ввести базовую службу для граждан от 18 до 25 лет. Об этом сообщил украинский народный депутат Егор Чернев, слова которого передает пресс-служба Верховной рады.

Отмечается, что человек, который достиг 18-летнего возраста, должен сам выбирать, когда он сможет пройти военную подготовку. Базовая служба может стать заменой срочной службе. Планируется ввести трехмесячное обучение. Сейчас срочная служба на Украине длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от наличия или отсутствия высшего образования у человека.

«Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом как РФ все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. Это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах», — сказал Чернев.

27 января мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении пойти служить в ВСУ вместе с детьми после того, как они закончат обучение.

Днем ранее во Львовской области Украины депутаты городского совета получили повестки во время сессии.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины не обладают ресурсами для нового наступления.

Ранее украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии.

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