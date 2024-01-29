На Украине могут ввести базовую военную службу

На Украине могут ввести базовую службу для граждан от 18 до 25 лет. Об этом сообщил украинский народный депутат Егор Чернев, слова которого передает пресс-служба Верховной рады.

Отмечается, что человек, который достиг 18-летнего возраста, должен сам выбирать, когда он сможет пройти военную подготовку. Базовая служба может стать заменой срочной службе. Планируется ввести трехмесячное обучение. Сейчас срочная служба на Украине длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от наличия или отсутствия высшего образования у человека.

«Главная идея базовой военной службы состоит в том, что с таким соседом как РФ все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. Это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах», — сказал Чернев.

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