Стало известно, откуда был нанесен удар по базе США на Ближнем Востоке

Беспилотник, атаковавший базу Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, был запущен с территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в «Исламском сопротивлении Ирака».
«Беспилотник был запущен с территории Сирии», — заявил собеседник.
28 января американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. США потерял трех военных.
По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.
После этого президент США Джо Байден заявил о проведении атаки на базу США при поддержке Ирана.
Шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.
Ранее в Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке.