Стало известно, откуда был нанесен удар по базе США на Ближнем Востоке

Беспилотник, атаковавший базу Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, был запущен с территории Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в «Исламском сопротивлении Ирака».

«Беспилотник был запущен с территории Сирии», — заявил собеседник.

28 января американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. США потерял трех военных.

По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

После этого президент США Джо Байден заявил о проведении атаки на базу США при поддержке Ирана.

Шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.

Ранее в Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке.