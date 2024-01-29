В Ровненской области Украины снова раздались взрывы

В Ровненской области на западе Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.

29 января сообщалось, что в Ровненской области раздались взрывы.

Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что в городе Кременчуге Полтавской области Украины случились взрывы.

По информации издания, полученной от Вооруженных сил Украины (ВСУ), в сторону Кременчуга были выпущены российские ракеты. Затем в городе произошли взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.