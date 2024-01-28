В МО Словакии заявили, что ведут переговоры с США о покупке систем ПВО

Словакия ведет переговоры с Соединенными Штатами о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк в интервью телеканалу TA3.

«В настоящее время идут переговоры с США о покупке противовоздушных ракетных систем Patriot», – сказал Калиняк, отметив, что республика нуждается в дальнобойных системах ПВО.

Министр подчеркнул, что данная покупка может стать одной из крупнейших инвестиций оборонного ведомства Словакии.

По словам главы оборонного ведомства, он хотел бы договориться с американскими партнерами о предоставлении скидки на системы ПВО, по примеру той, что США предложили при покупке боевых вертолетов Viper.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал ЗРК Patriot самым переоцененным западным оружием у Украины.

Ранее политолог Коротченко заявил, что системы Patriot продемонстрировали свою неэффективность.