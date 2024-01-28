Глава ЛНА встретился с замминистра обороны России в Бенгази

Пресс-служба командования Ливийской национальной армией (ЛНА) заявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что их командующий фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

«Командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар принял у себя замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию», — сообщили в ливийской армии.

Там отмечается, что встреча прошла в штабе командования ЛНА в городе Бенгази на востоке Ливии, но других подробностей не приводится.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

20 декабря в совместном заявлении, принятом на прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) было утверждено, что Россия и арабские страны обязываются не допустить военного решения проблем в Ливии и выступили за единство и суверенитет этого государства.

Спикер ливийского парламента Агила Салех заявил, что отношения между Ливией и Россией находятся на очень высоком уровне.

Ранее стало известно, что Ливия в 2024 году впервые за два десятилетия может выставить на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории газа и нефти.