Путин и Лукашенко порассуждали о «горьком опыте» СВО

Президент России Владимир Путин рассказал о желании проинформировать главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине. Трансляцию начала встречи вел телеканал «Россия 24».

«В ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции», — отметил Путин, обращаясь к Лукашенко.

В ответ на это белорусский президент добавил, что они в пути уже подробно обсудили вопросы экономики и военно-промышленной деятельности.

«Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы и думали о том, как дальше развиваться. Думали и о том, какие системы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции», — пояснил Лукашенко.

Встреча и переговоры двух лидеров проходят в Санкт-Петербурге. При этом днем 28 января Путин и Лукашенко приняли участие в запуске нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

Ожидается, что президенты России и Белоруссии в ближайшее время утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы.

Ранее Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду.