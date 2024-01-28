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ВС России применили против ВСУ модифицированную реактивно-бомбометную установку

Армия России применила против ВСУ переделанный корабельный бомбомет РБУ-6000

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским военным модифицированным советским реактивным морским бомбометом РБУ-6000 калибра 213 мм. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российского военнослужащего расчета.

«Установка РБУ-6000 — корабельная установка. Она глубинная, <…> мы ее переделали», — рассказал собеседник агенства.

По его словам, артиллеристы штурмового корпуса «Север-V» группировки войск «Юг» переоборудовали морской бомбомет под работу по наземным целям и нанесли удар на Артемовском направлении фронта.

В материале поясняется, что реактивно-бомбометную установку, обычно применяющуюся для ликвидации подлодок, поставили на базу бронеавтомобиля «Урал», а в снаряды добавили взрывчатку и поражающие компоненты.

«Эффективно, мощно. <…> Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — поделился деталями боец.

В октябре Черноморский флот России утром провел учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя в Крыму.

Ранее российские войска поразили четыре пусковые установки украинских ЗРК.

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