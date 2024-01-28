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Британский эксперт оценил ежедневные потери ВСУ из-за действий войск РФ

Аналитик Меркурис: ВСУ теряют 1200 солдат в день из-за активной обороны ВС РФ

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Минобороны России

Вооруженные силы России благодаря активной обороне ликвидируют больше 1000 украинских военнослужащих в день, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. Своей оценкой он поделился в YouTube-блоге.

Эксперт считает, что активная оборона российской армии сработала «очень хорошо». По мнению, Меркуриса. войска РФ не только улучшили позиции по всей линии соприкосновения, но и сделали так, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери.

«ВСУ теряют примерно 1200 человек в день», — сказал аналитик.

Меркурис прогнозирует, что Россия в ближайшие два месяца нарастит арсенал вооружений, тогда как Украина, даже в случае возобновления поддержки со стороны США, не сможет достигнуть уровня российских военно-промышленных мощностей.

До этого немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВС РФ завладели инициативой практически на всех участках фронта в зоне спецоперации на Украине. По его словам, армия России имеет существенное преимущество над украинскими силами.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что российские военные полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году. По мнению эксперта, вероятность того, что Россия выиграет в конфликте в текущем году, выше, чем то, что его заморозят, как того хочет Запад.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал одну из главных задач России в конфликте на Украине.

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