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В Германии прокомментировали ход спецоперации на Украине

Welt: ВС России завладели инициативой почти на всех участках фронта

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские войска завладели инициативой практически на всех участках фронта в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt.

По его словам, армия России имеет существенное преимущество над украинскими силами. В частности, журналист отметил превосходство Вооруженных сил РФ на Донецком направлении.

«Русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте», — резюмировал Ваннер.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказывал, что подразделения группировки российских войск отразили на Купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, все атаки и контратаки были отражены, а противник вынужден был отойти в южном и западном направлениях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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