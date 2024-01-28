Иран запустил три спутника одновременно

Иран в воскресенье одновременно запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh («Феникс»). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства Young Journalists Club, ракета-носитель была разработана министерством обороны Ирана.

20 января сообщалось, что иранское космическое агентство вывело на орбиту спутник «Сорайя». Запуск ракеты со спутником состоялся утром в субботу, 20 января, в присутствии главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами, главы космического агентства стран Хасана Саларие и командующего Воздушно-космическими силами генерала Амира Али Хаджизаде.

До этого Северная Корея заявила, что ее разведывательный спутник позволил сфотографировать Пентагон и Белый дом. КНДР выступила с грозным заявлением, пообещав жесткий ответ на любые попытки повредить ее спутник. «Газета.Ru» решила выяснить, можно ли уничтожить космический аппарат незаметно, без запуска хорошо видимых зенитных ракет.

Ранее США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.