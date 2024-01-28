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Пентагон не будет проводить учения со странами Африки

WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после давления конгресса

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Andrew Harnik/AP

Пентагон не будет проводить совместные учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана на фоне критики со стороны конгресса. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека, изменив курс на фоне недавнего пристального внимания», — говорится в публикации.

Информации о том, откажется ли Пентагон от планов по совместным учениям с другими странами, где произошли военные перевороты или чьи достижения противоречат заявленному президентом США Джо Байденом обязательству продвигать права человека и демократические идеалы, нет.

До этого китайская газета Global Times писала, что Организация Североатлантического договора (НАТО) проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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