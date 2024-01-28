Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что в 2024 году страны Запада откажутся от риторики победы над Россией. Об этом он написал в статье для издания Myśl Polska.

По мнению профессора, в ближайшие месяцы Запад будет пытаться найти официальное объяснение провалу текущей «восточной» политики.

«Цель «победить Россию» уже не будет достигнута. Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания», — пояснил Модзелевский.

Он добавил, что Россия, вопреки мнению Запада, не развалилась из-за страха перед Западом. Также ожидаемого эффекта не произвели антироссийские санкции.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что генералы западных стран не осознают всей серьезности своих заявлений о войне с Россией. Если лидеры Североатлантического альянса все же начнут войну, то быстро поймут, что в ней нельзя победить, «не испепелив» при этом планету.

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