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Часть Азовского моря на 20 лет отдали российским военным

Кабмин РФ предоставил часть Азовского моря в водопользование для нужд обороны

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Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Кабинет министров России предоставил керченскому войсковому соединению №6942 часть Азовского моря в водопользование для обороны государства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, часть акватории Азовского моря передается российским военным в обособленное пользование сроком на 20 лет. Таким образом, отныне проникновение невоенных лиц туда запрещено.

«Для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — указывается в пояснительной записке.

В декабре пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем.

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