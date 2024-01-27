Израильские военные ликвидировали 11 сторонников ХАМАС в секторе Газа

Израильские самолеты, танки и пехота ликвидировали 11 сторонников радикального палестинского движения ХАМАС за последние сутки в боях в Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что израильские силы атаковали боевиков при попытке заложить взрывчатку и лиц, стрелявших из винтовок по бойцам ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что ЦАХАЛ завершил этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерен прекратить интенсивные сражения на юге анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.