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В партии Зеленского не согласны с мнением украинцев о потерях в армии

Депутат Рады Арахамия: потери ВСУ гораздо меньше, чем украинцы представляют

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Michael Buholzer/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) «гораздо меньше», чем представляют себе украинские граждане. Об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия, сообщается в Telegram-канале УНИАН.

«Потери Украины не так велики, как люди представляют», — передает канал слова депутата.

Если пройтись по улицами украинских городов и спросить людей о потерях, они назовут цифру не менее 100 тыс., при этом потери Украины «гораздо меньше», сказал Арахамия.

Он также рассказал, что в стране введут цифровые сертификаты военнообязанных для понимания «мобилизационного ресурса». Новая модель должна заработать через четыре месяца, добавил украинский нардеп.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева.

В январе сообщалось, что ВСУ понесли значительные потери из-за ударов российских Ми-28Н.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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