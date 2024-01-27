В Йемене заявили об авиаударах США и Великобритании по порту

США и Великобритания нанесли два авиаудара по порту Рас-Исса в йеменской провинции Ходейда. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, основанный и принадлежащий движению «Ансар Алла» (хуситы), передает агентство Reuters.

Как отмечает телеканал, новые удары авиации США и Великобритании были нанесены из-за того, что хуситы активизировали нападения на суда, проходящие транзитом через Красное море.

Ночью Bloomberg сообщал, что в Красном море после атаки хуситов загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura Group, который перевозил российскую нефть. До этого хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda.

26 января сообщалось, что торговое судно подверглось ракетному удару недалеко от йеменского порта Аден.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.