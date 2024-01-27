Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на 24 января был запланирован обмен пленными, в ходе которого Киеву должны были передать 65 пленных бойцов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, военных, фигурирующих в списке на обмен, действительно готовились принять дома. Украинская сторона утверждала, что часть военнопленных из списка уже были обменяны, но их до сих пор не предъявили общественности.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76.

По его словам, из-за подобной недосказанности у Киева создается впечатление «поддержки и полной безнаказанности».

Агентство France Info сообщало, что самолет Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, который был ранее передан Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Путин рассказал, из какой системы ПВО могли сбить Ил-76.