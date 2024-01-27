Размер текста
А
А
А

В Киеве признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

close
100%
СК РФ/РИА Новости

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на 24 января был запланирован обмен пленными, в ходе которого Киеву должны были передать 65 пленных бойцов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, военных, фигурирующих в списке на обмен, действительно готовились принять дома. Украинская сторона утверждала, что часть военнопленных из списка уже были обменяны, но их до сих пор не предъявили общественности.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76.

По его словам, из-за подобной недосказанности у Киева создается впечатление «поддержки и полной безнаказанности».

Агентство France Info сообщало, что самолет Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, который был ранее передан Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Путин рассказал, из какой системы ПВО могли сбить Ил-76.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами