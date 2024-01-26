Генконструктор объяснил, почему «Цирконов» пока нет на вооружении

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» необходимо до принятия на вооружения какое-то время эксплуатировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора — генконструктора Научно-производственного объединения машиностроения (НПО) Александра Леонова.

«Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет», — заявил Леонов.

Он отметил, что принятие на вооружение — это небыстрая процедура и до принятия на вооружение ракета нуждается в эксплуатации какое-то время.

Также Леонов рассказал, что НПО ведет работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс».

24 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты. Характеристики «Циркона» крайне высоки, отметил Обносов. По его словам, для перехвата ракеты потребуется очень эффективная система противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.