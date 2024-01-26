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Российские войска за неделю поразили четыре пусковые установки украинских ЗРК

Минобороны: ВС РФ за неделю поразили четыре пусковые установки украинских ЗРК

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Global Look Press

Минобороны РФ сообщило, что российские войска за неделю поразили четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск были поражены две ЗРК «Patriot» американского производства, «SAMP-T» производства Франции, «IRIS-T» производства Германии, а также три радиолокационные станции. Кроме того, были уничтожены радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

25 января сообщалось, что ВС РФ отразили две атаки на Краснолиманском направлении.

До этого подразделения группировки «Запад» российских войск уничтожили на Купянском направлении девять украинских беспилотных летательных аппаратов, три миномета, пункт боепитания и пункт управления дронами.

22 января телеканал ABC сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена растет обеспокоенность тем, что Россия может одержать победу в конфликте на Украине «в ближайшие недели».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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