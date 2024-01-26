СК РФ сообщил о татуировках на телах погибших при крушении Ил-76

На фрагментах тел погибших при крушении самолета Ил-76 украинских пленных были татуировки как у бойцов «Азова» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению ведомства, в рамках уголовного дела о теракте следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения самолета в Белгородской области. Кроме того, проводится комплекс других следственных действий.

Отмечается, что найденные в ходе осмотра фрагменты тел военнопленных изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

«На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — заявили в СК РФ.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области. Украинские военнопленные заявили, что данная атака является подлостью, после которой страшно участвовать в обмене.

Ранее МИД России назвал актом варварства инцидент с крушением Ил-76.