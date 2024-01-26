Отказ украинских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует, что западные страны позволяют Киеву все. Об этом РИА Новости заявил независимый журналист из Австралии и создатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн.

Он считает, что в Киеве и дальше будут врать, что не сбивали самолет, и вновь во всем обвинять Москву.

«Старая история, которую повторяют на Западе. Россия бомбит Россию», — сказал Халперн.

Журналист утверждает, что аудитории западных стран будет легко «продать» эту историю, поскольку она находится в контролируемой информационной изоляции.

По его мнению, Украине разрешено делать все, так как она «служит интересам западных элит, особенно американского оборонно-промышленного комплекса».

«Западная аудитория получает очень мало информации из России. Повестка полностью контролируется», — добавил собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76 в ходе предыдущих обменов.

Ранее черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки.