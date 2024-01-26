Посол РФ оценил влияние США на работу российских инструкторов в ЦАР

Сведения о планах американской частной военной компании (ЧВК) Bancroft начать сотрудничество с ЦАР не повлияли на работу российских инструкторов на территории данной республики. Об этом сообщил посол РФ в стране Александр Бикантов, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, правительство ЦАР по-настоящему ценит вклад РФ в стабилизацию ситуации в государстве. В частности, речь идет об урегулировании проблем в сфере безопасности.

«Информация СМИ о начале деятельности американской ЧВК в ЦАР никак не повлияла на сотрудничество с российскими военными инструкторами», — подчеркнул Бикантов.

Он добавил, что руководство республики неоднократно выступало с инициативой об увеличении численности представителей Москвы в стране. При этом, по состоянию на лето 2023 года, в африканском государстве находились 1890 российских инструкторов.

В декабре прошлого года французское агентство AFP сообщило, что ЧВК Bancroft ведет переговоры с властями ЦАР о начале работы в этой стране. По словам неназванного представителя компании, основы для обсуждения соответствующей инициативы были заложены в июле того же года.

Ранее российский посол поделился подробностями о создании военной базы РФ на территории ЦАР.