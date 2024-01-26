Посол РФ поделился подробностями о создании российской военной базы в ЦАР

Численность российских солдат, которые будут направлены на создаваемую в Центральноафриканской Республике (ЦАР) военную базу, пока неизвестны. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Бикантов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас Москва и Банги обсуждают создание военной базы по линии министерств обороны. При этом стороны еще не определили, сколько российских бойцов будут отправлены в ЦАР и на какой именно срок.

«В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих», — добавил Бикантов.

Также посол обратил внимание на позитивное влияние создания военной базы РФ на ситуацию в сфере безопасности в ЦАР. По его словам, реализация данной инициативы позволит укрепить основу для защиты национального суверенитета республики.

Кроме того, дипломат рассказал о мерах поддержки армии ЦАР со стороны российского руководства. Он уточнил, что в 2023 году Москва передала Банги семь учебно-боевых самолетов L-39 Aero. Ожидается, что они облегчат процесс создания нового отдельного вида войск — армейской авиации — в составе Вооруженных сил республики.

Ранее в ЦАР оценили возможность вступления в БРИКС.