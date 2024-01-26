Размер текста
А
А
А

Посол РФ поделился подробностями о создании российской военной базы в ЦАР

Посол Бикантов: численность и срок пребывания солдат РФ в ЦАР еще не определены

close
100%
Ben Curtis/AP

Численность российских солдат, которые будут направлены на создаваемую в Центральноафриканской Республике (ЦАР) военную базу, пока неизвестны. Об этом заявил посол РФ в стране Александр Бикантов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас Москва и Банги обсуждают создание военной базы по линии министерств обороны. При этом стороны еще не определили, сколько российских бойцов будут отправлены в ЦАР и на какой именно срок.

«В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих», — добавил Бикантов.

Также посол обратил внимание на позитивное влияние создания военной базы РФ на ситуацию в сфере безопасности в ЦАР. По его словам, реализация данной инициативы позволит укрепить основу для защиты национального суверенитета республики.

Кроме того, дипломат рассказал о мерах поддержки армии ЦАР со стороны российского руководства. Он уточнил, что в 2023 году Москва передала Банги семь учебно-боевых самолетов L-39 Aero. Ожидается, что они облегчат процесс создания нового отдельного вида войск — армейской авиации — в составе Вооруженных сил республики.

Ранее в ЦАР оценили возможность вступления в БРИКС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами