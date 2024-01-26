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Посол рассказал о мерах поддержки армии ЦАР со стороны России

Посол заявил, что Россия в 2023 году поставила ЦАР 7 учебно-боевых L-39

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Георгий Зимарев/РИА Новости

Посол России в Центральноафриканской республике заявил, что Россия в 2023 году поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39 Aero для создания нового вида войск — армейской авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

«В прошлом году Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолётов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск - армейской авиации - в составе ВС ЦАР», — заявил Бикантов.

По его словам, сотрудничество России и Центральноафриканской республики по линии военно-технического сотрудничества будет продолжаться с учетом ситуации с безопасностью в стране.

До этого Посольство России сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР и подтвердило информацию о таких планах.

В посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центральноафриканскую Республику и его численность окончательно не определены.

Ранее Россия направила в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи.

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