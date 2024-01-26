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В России создали дрон-конвертоплан, летающий в 2,5 раза быстрее всех коптеров на СВО

В России создан сверхбыстрый дрон-конвертоплан «Ловкий»

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Александр Коркка/РИА Новости

Российская компания «Хардберри РусФактор» разработала новый БПЛА под названием «Ловкий», который может использоваться для разведки и корректировки огня. Как пишет РИА Новости, этот дрон-конвертоплан летает на «самолетных крыльях» и способен развивать скорость в 2,5 раза больше, чем все существующие в настоящее время в зоне СВО коптеры.

Как сообщили в компании, «Ловкий» взлетает как обычный квадрокоптер, а затем самостоятельно разгоняется в воздухе и летит по законам аэродинамики как самолет, что позволяет экономить энергию. Скорость этого БПЛА может достигать 160 км/ч и даже 200 км/ч при необходимости.

По словам гендиректора компании Алексея Германа, на рынке отсутствуют аналогичные машины, сделанные по принципу конвертоплана. Все существующие беспилотники вертикального взлета и посадки имеют по четыре винта на «штангах», корпус и приделанные крылья для вертикального взлета, но они остаются обычными квадрокоптерами и не могут развивать такую высокую скорость, как «Ловкий».

До этого сведения о барражирующем боеприпасе беспилотника UJ-26 «Бобер» ВСУ стали достоянием общественности в мае 2022 года. Аппарат построен по аэродинамической схеме «утка», что позволяет БПЛА маневрировать, обходя зоны действия ПВО.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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