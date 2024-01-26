Экс-офицер Пентагона указал на «ахиллесову пяту» США

Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер заявила в эфире Fox News, что Россия обнаружила, что группировка шпионских спутников стала слабым местом американской армии. Она отметила, что китайские и российские военные теоретики более 25 лет наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в разных странах и выяснили, что США полностью зависят от своего космического потенциала.

По оценке представительницы США, это стало для них американской ахиллесовой пятой. Коффлер отметила, что противники США также понимают, что американцы зависят от спутников во многих аспектах жизни, таких как навигация, широкополосный доступ и телекоммуникации, прогнозирование погоды, мониторинг энергосистем и другие.

Она подчеркнула, что «звездные войны» перестали быть гипотетическим конфликтом, учитывая практически полную зависимость США от космоса.

До этого заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Китай и Россия развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, чтобы ослабить американский военный потенциал.

Ранее США начали проверку данных о том, что самолет Ил-76 могли сбить американским оружием.