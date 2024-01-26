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В Британии высказались за введение воинской повинности

Британский генерал Шеррифф хочет ввести призыв на фоне конфликта на Украине

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Peter Nicholls/Reuters

Британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал «задуматься о немыслимом» и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Великобритании полагаются на профессионализм солдат с огромным опытом, которые служат добровольно на протяжении продолжительного срока. По его словам, хотелось бы, чтобы так и продолжалось, но необходимо взглянуть на текущую ситуацию и контекст.

«Я думаю, что сейчас, вопреки всему, время задуматься о немыслимом и действительно довольно хорошо подумать о воинской повинности», — отметил генерал.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил королевства генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство Великобритании должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к полномасштабной войне с РФ в ближайшие десятилетия.

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