Генерал армии, главнокомандующий норвежскими вооруженными силами Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за возможности потенциального конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По его словам, окно возможностей останется открытым в течение года или, возможно, трех лет, «и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону.

Кристофферсен считает, что Норвегии нужно подготовить «сильную национальную оборону», чтобы быть готовой «противостоять неопределенному и непредсказуемому миру».

Главком ВС Норвегии также заявил, что Россия наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем страны — члены НАТО.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.