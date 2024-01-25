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Стал известен способ защиты России от атак беспилотников

Военный эксперт Дандыкин отметил возможность создания линии защиты РЭБ в России

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Капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин назвал способ создания в РФ «купола безопасности» для защиты от атак беспилотников. Его слова приводит «Лента.ру».

«Россия — это страна с большой территорией, это не Израиль, где есть купол... У нас есть другая тема: создавать линию защиты радиоэлектронной борьбы, это можно также назвать куполом», — заявил он.

По его словам, существует насущная необходимость в создании такого купола в России, так как беспилотники продолжают атаковать РФ. Он также отметил эффективность российских противовоздушных средств ПВО.

25 января стало известно, что первый замруководителя фракции »Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать «купола безопасности» над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры для защиты их от вражеских беспилотников. До этого Гусев предлагал создать такой купол над Москвой.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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