Украинский генерал сообщил об активном наступлении ВС РФ на одном из направлений

Российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Противник на разных участках, в первую очередь, на Купянском направлении активно атакует, используя мобильные штурмовые группы», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находят слабые места украинской армии. При этом на определенных участках российским солдатам играет на руку то, что ВСУ не очень хорошо укрепили свои позиции.

«В этих местах они пытаются прорваться, проскользнуть, наращивают усилия», — добавил Кривонос.

До этого полковник австрийских войск Маркус Райснер заявлял, что Вооруженные силы Российской Федерации планомерно продвигаются вперед на всех участках фронта. Эксперт отметил, что российские солдаты оказывают колоссальное давление на украинские подразделения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, на каком расстоянии от Донецка находятся украинские войска.