РПЦ запланировала увеличить число военных священников

Русская православная церковь (РПЦ) запланировала увеличить в четыре раза количество военных священников. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), пишет РИА Новости.

Он пояснил, что число военных священников будут наращивать после после определения их правового статуса.

По его словам, с начала специальной военной операции на Украине (СВО) на фронте работали 707 священников, которые выполнили две тысячи командировок. Митрополит отметил, что священники за все время СВО совершили более 15 тысяч литургий и молебнов, более 120 тысяч индивидуальных и коллективных бесед, а также освятили более 550 тысяч служебных помещений, укрытий и военную технику.

Он отметил, что сейчас в качестве помощников командиров с верующими на передовой работает 281 православный священнослужитель, 33 из них — помощники начальников высших учебных заведений. При этом есть еще вакантные должности, обратил внимание священник.

По словам митрополита, спецоперация выявила многих служителей, которые готовы идти в опасные места, «где их молитвенная помощь особенно нужна».

Ранее РПЦ поддержала позицию Элладской церкви против легализации однополых браков.